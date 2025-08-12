Сирийское руководство выразило намерение расширить сотрудничество с Россией, предложив вернуть под контроль Москвы южные районы страны. Это решение может стать важным шагом в укреплении двусторонних отношений и усилении российского влияния на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в беседе с 360.ru политолог Евгений Михайлов.

Несмотря на неоднозначное восприятие новых властей Сирии в мировом сообществе, Россия стремится сохранить своё стратегическое присутствие в регионе, а также диалог с сирийскими властями.

«Учитывая неоднозначность происходящего на Южном Кавказе, а именно подписания договора между Арменией и Азербайджаном и аренды Зангезурского коридора американцами, России нужно в принципе усиливать своё влияние на Ближнем Востоке», — сказал эксперт.

Восстановление российских патрулей в южных областях позволит не только поддерживать диалог между двумя странами, но и сохранить военные базы на ключевых позициях. По мнению Михайлова, отказываться от инициативы сирийской стороны было бы ошибкой. Предложение о расширении российского контроля говорит о доверии и признании России как надёжного партнёра.

Это сотрудничество, по его словам, позволит России эффективнее влиять на ситуацию в соседних регионах, включая Южный Кавказ. Хотя Израиль и США, вероятно, воспримут такие действия критически, прямого конфликта не предвидится. Политолог предполагает, что со временем заинтересованные стороны найдут баланс, и зоны влияния будут распределены более чётко.