В Киеве возмутились, что украинские беженцы за границей говорят по-русски

Новый глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алфёров заявил о своём разочаровании поведением украинских беженцев в Европе. По его мнению, они не выполняют роль «амбассадоров» страны, продолжая говорить по-русски и не участвуя в проукраинских акциях.

«Мне очень больно, что эти миллионы людей не стали амбассадорами Украины за границей. Мы там слышим русский язык, не видим всесторонней поддержки Украины. И давайте не будем врать себе, что там каждый выходит на акцию за Украину. Каждый десятый не выходит», — заявил Алфёров.

По его мнению, беженцы могли бы активнее поддерживать официальную позицию Украины и отстаивать ее интересы в странах, где они находятся.