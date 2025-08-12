В Киеве возмутились, что украинские беженцы за границей говорят по-русски
Глава УИНП Алфёров возмутился, что украинцы в Европе говорят по-русски
Обложка © ТАСС / TERESA SUAREZ
Новый глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алфёров заявил о своём разочаровании поведением украинских беженцев в Европе. По его мнению, они не выполняют роль «амбассадоров» страны, продолжая говорить по-русски и не участвуя в проукраинских акциях.
«Мне очень больно, что эти миллионы людей не стали амбассадорами Украины за границей. Мы там слышим русский язык, не видим всесторонней поддержки Украины. И давайте не будем врать себе, что там каждый выходит на акцию за Украину. Каждый десятый не выходит», — заявил Алфёров.
По его мнению, беженцы могли бы активнее поддерживать официальную позицию Украины и отстаивать ее интересы в странах, где они находятся.
Ранее Алфёров сравнил россиян с гоблинами и заявил, что жители нацистской Германии, «воспитанные на христианской этике и законе», были лучше. Россиян же глава Института национальной памяти Украины назвал «гоблинами с Востока».