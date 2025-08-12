Новым владельцем знаменитой ювелирной фирмы Фаберже стал российский бизнесмен
FT: Российский бизнесмен Мосунов выкупил ювелирный дом Фаберже за $50 млн
Сергей Мосунов, Обложка © Telegram / Сергей Мосунов | Технологии и Бизнес
Легендарный ювелирный дом Fabergé, прославившийся своими изысканными яйцами с драгоценными камнями, созданными по образцу работ Карла Фаберже, теперь принадлежит новому владельцу. Предприниматель Сергей Мосунов из Нижнего Новгорода через свою американскую компанию SMG Capital выкупил бренд у британской Gemfields за 50 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times.
Условия сделки предусматривают выплату $45 млн в конце августа, а оставшаяся часть будет поступать Gemfields в виде ежеквартальных роялти.
Мосунов подтвердил, что Fabergé продолжит специализироваться на производстве ювелирных изделий, аксессуаров и часов. Он также отметил, что для него стать обладателем наследия ювелирного дома — большая честь.
Сергей Мосунов является выпускником Стэнфорда, проживает в Великобритании. В 2017 году руководил финансовой компании «Мосунов и партнёры», также известен активным участием в проектах родного региона. В настоящее время Мосунов не имеет никаких долей или должностей в российских компаниях.
Его новое детище — современный бренд Fabergé — был воссоздан в 2009 году при содействии семьи Фаберже. В 2013 году его приобрела горнодобывающая Gemfields у инвестиционной компании Pallinghurst.
