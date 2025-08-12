У Дмитрия Тарасова обнаружили многомиллионный долг перед налоговой

Telegram-канал «Звездач» передаёт, что ИП Тарасова задолжала налоговой службе 4 миллиона 56 тысяч рублей. Причины и обстоятельства этой задолженности не уточняются. Нет информации и о том, будут ли заблокированы счета экс-игрока «Локомотива».