12 августа, 13:26

У Дмитрия Тарасова обнаружили многомиллионный долг перед налоговой

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23

У экс-игрока сборной по футболу Дмитрия Тарасова возникли новые трудности. Появилась информация о крупной задолженности спортсмена перед ФНС России.

Telegram-канал «Звездач» передаёт, что ИП Тарасова задолжала налоговой службе 4 миллиона 56 тысяч рублей. Причины и обстоятельства этой задолженности не уточняются. Нет информации и о том, будут ли заблокированы счета экс-игрока «Локомотива».

Ранее сообщалось, что мошенники похитили у матери Дмитрия Тарасова 6 млн рублей, вынудив её также продать автомобиль. Семья уже обратилась в полицию, а с пострадавшей работают психологи. Сам экс-футболист пообещал возместить матери утраченные средства.

