У Дмитрия Тарасова обнаружили многомиллионный долг перед налоговой
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23
У экс-игрока сборной по футболу Дмитрия Тарасова возникли новые трудности. Появилась информация о крупной задолженности спортсмена перед ФНС России.
Telegram-канал «Звездач» передаёт, что ИП Тарасова задолжала налоговой службе 4 миллиона 56 тысяч рублей. Причины и обстоятельства этой задолженности не уточняются. Нет информации и о том, будут ли заблокированы счета экс-игрока «Локомотива».
Ранее сообщалось, что мошенники похитили у матери Дмитрия Тарасова 6 млн рублей, вынудив её также продать автомобиль. Семья уже обратилась в полицию, а с пострадавшей работают психологи. Сам экс-футболист пообещал возместить матери утраченные средства.