12 августа, 13:48

Военкор раскрыл причину дикой паники в рядах ВСУ, которой не было с 2022 года

Военкор Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ, которой не было с 2022 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Военкор Юрий Подоляка в своём Telegram-канале прокомментировал обращение экс-командира «Азова»* Богдана Кротевича к Владимиру Зеленскому, в котором тот признал критическое положение украинских войск под Покровском и Краматорском.

«ПАНИКОЙ на инфопомойках противника удовлетворён...Давно такого у них не было. Пожалуй с 2022 года ни разу...», — написал он.

На фоне продвижения российских сил севернее Красноармейска (Покровска) идёт спешная эвакуация населённых пунктов, расположенных уже западнее Краматорска. В своём обращении Кротевич заявил, что ситуация на линии Покровск — Константиновка достигла критической точки. Он описал положение как «полную катастрофу», подчеркнув, что линия боевого столкновения фактически перестала существовать. По его словам, Покровск и Мирноград почти в окружении, а Константиновка — в полуокружении, при этом российские войска продвигаются в сторону Краматорска и Дружковки.

ВСУшники в панике роют подземные укрытия из-за российских дронов
ВСУшники в панике роют подземные укрытия из-за российских дронов

Ранее сообщалось, что паника в рядах «Азова»* стала очевидным подтверждением успехов российских войск. Наиболее мотивированное подразделение противника сейчас испытывает серьёзное давление и выражает отчаянные призывы к своему руководству, что воспринимается как высшая оценка эффективности действий российских бойцов.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Милена Скрипальщикова
