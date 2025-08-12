Военкор Юрий Подоляка в своём Telegram-канале прокомментировал обращение экс-командира «Азова»* Богдана Кротевича к Владимиру Зеленскому, в котором тот признал критическое положение украинских войск под Покровском и Краматорском.

«ПАНИКОЙ на инфопомойках противника удовлетворён...Давно такого у них не было. Пожалуй с 2022 года ни разу...», — написал он.

На фоне продвижения российских сил севернее Красноармейска (Покровска) идёт спешная эвакуация населённых пунктов, расположенных уже западнее Краматорска. В своём обращении Кротевич заявил, что ситуация на линии Покровск — Константиновка достигла критической точки. Он описал положение как «полную катастрофу», подчеркнув, что линия боевого столкновения фактически перестала существовать. По его словам, Покровск и Мирноград почти в окружении, а Константиновка — в полуокружении, при этом российские войска продвигаются в сторону Краматорска и Дружковки.

Ранее сообщалось, что паника в рядах «Азова»* стала очевидным подтверждением успехов российских войск. Наиболее мотивированное подразделение противника сейчас испытывает серьёзное давление и выражает отчаянные призывы к своему руководству, что воспринимается как высшая оценка эффективности действий российских бойцов.