Крупный телеграм-канал заблокировали после объявления Дуровым войны шантажистам

Телеграм-канал Black Mirror, известный публикацией личной информации и шантажом российских чиновников и бизнесменов, заблокирован. При переходе на страницу канала высвечивается соответствующая плашка о блокировке ресурса.

Напомним, накануне основатель «Телеграма» Павел Дуров объявил войну шантажистам. По его словам, администрации вуза получила сотни обращений, описывающих случаи вымогательства. На основании этой информации за последние несколько дней были заблокированы десятки ресурсов, занимающихся доксингом — публикацией конфиденциальных сведений без согласия пострадавших с целью запугивания или финансовой выгоды.