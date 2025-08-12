Встреча Путина и Трампа
12 августа, 13:35

Крупный телеграм-канал заблокировали после объявления Дуровым войны шантажистам

Telegram заблокировал канал Black Mirror за доксинг и шантаж

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlyoshinE

Телеграм-канал Black Mirror, известный публикацией личной информации и шантажом российских чиновников и бизнесменов, заблокирован. При переходе на страницу канала высвечивается соответствующая плашка о блокировке ресурса.

«Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательства», — говорится во всплывающем уведомлении.

Суд в Москве вновь оштрафовал Telegram за неудаление запрещённого контента

Напомним, накануне основатель «Телеграма» Павел Дуров объявил войну шантажистам. По его словам, администрации вуза получила сотни обращений, описывающих случаи вымогательства. На основании этой информации за последние несколько дней были заблокированы десятки ресурсов, занимающихся доксингом — публикацией конфиденциальных сведений без согласия пострадавших с целью запугивания или финансовой выгоды.

Мария Любицкая
