Специальная военная операция (СВО)

12 августа, 13:43

Суд арестовал пенсионера, зарезавшего главу Федерации MMA Алтая на свадьбе

Алексей Калбуков. Обложка © VK / Barnaul 22

74-летний житель Республики Алтай арестован за убийство президента местной Федерации смешанных единоборств (MMA) Алексея Калбукова. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что конфликт возник на почве личной неприязни между участниками свадебного застолья. Расследование уголовного дела продолжается, изучаются все обстоятельства произошедшего.

Алексей Калбуков возглавлял Федерацию ММА региона с 2018 года, активно развивал смешанные единоборства в Республике Алтай. В спортивном сообществе его называют невосполнимой потерей для алтайского спорта. Калбукову был 41 год.

Напомним, что трагедия произошла 7 августа в селе Тюнгур Усть-Коксинского района во время свадебного торжества. По версии правоохранителей, 74-летний мужчина подошёл к Калбукову сзади и нанёс смертельный удар ножом. Президент Федерации MMA Республики Алтай скончался на месте.

Алиса Хуссаин
