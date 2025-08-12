Суд арестовал пенсионера, зарезавшего главу Федерации MMA Алтая на свадьбе
Алексей Калбуков. Обложка © VK / Barnaul 22
74-летний житель Республики Алтай арестован за убийство президента местной Федерации смешанных единоборств (MMA) Алексея Калбукова. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.
«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — заявили в ведомстве.
В СК добавили, что конфликт возник на почве личной неприязни между участниками свадебного застолья. Расследование уголовного дела продолжается, изучаются все обстоятельства произошедшего.
Алексей Калбуков возглавлял Федерацию ММА региона с 2018 года, активно развивал смешанные единоборства в Республике Алтай. В спортивном сообществе его называют невосполнимой потерей для алтайского спорта. Калбукову был 41 год.
Напомним, что трагедия произошла 7 августа в селе Тюнгур Усть-Коксинского района во время свадебного торжества. По версии правоохранителей, 74-летний мужчина подошёл к Калбукову сзади и нанёс смертельный удар ножом. Президент Федерации MMA Республики Алтай скончался на месте.