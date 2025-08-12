Суд арестовал пенсионера, зарезавшего главу Федерации MMA Алтая на свадьбе

74-летний житель Республики Алтай арестован за убийство президента местной Федерации смешанных единоборств (MMA) Алексея Калбукова. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — заявили в ведомстве.

В СК добавили, что конфликт возник на почве личной неприязни между участниками свадебного застолья. Расследование уголовного дела продолжается, изучаются все обстоятельства произошедшего.

Алексей Калбуков возглавлял Федерацию ММА региона с 2018 года, активно развивал смешанные единоборства в Республике Алтай. В спортивном сообществе его называют невосполнимой потерей для алтайского спорта. Калбукову был 41 год.