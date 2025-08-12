Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

12 августа, 13:58

Украина при посредничестве Катара передала ещё одного ребёнка в Россию

Львова-Белова: Ещё одна девочка из ДНР воссоединилась с мамой в России

Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

Воссоединение матери с дочерью спустя более трёх лет разлуки удалось организовать благодаря усилиям российских властей при посредничестве Катара. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Как сообщается, до 2022 года девочка жила с мамой в ДНР, однако затем уехала к родственникам на Украину. Вернуться она не могла из-за сложностей с оформлением необходимых документов. Процесс затянулся на долгие годы.

Тогда семья обратилась за помощью в российские ведомства, которые взяли ситуацию под личный контроль. Благодаря совместным усилиям и дипломатическому содействию катарской стороны, удалось обеспечить безопасное возвращение Анастасии домой.

«После обращения семьи к нам — взяли ситуацию в работу и помогли в воссоединении девочки с мамой», — отметили в официальном сообщении.

Ранее в июле омбудсмен Львова-Белова сообщила, что Россия при содействии Катара вернула двух детей с Украины. Несколько лет ребятам пришлось провести в разлуке с семьёй из-за невозможности встретиться.

Мария Любицкая
