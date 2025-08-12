Ветераны СВО присоединились к работе штабов по наблюдению за выборами

Независимый общественный мониторинг (НОМ) отмечает существенный рост числа общественных организаций ветеранов СВО, участвующих в наблюдении за выборами. Председатель НОМ и член Совета по правам человека Александр Брод сообщил, что ветераны СВО, возвращаясь с фронта, демонстрируют всё больший интерес к избирательному процессу. В десяти регионах участники СВО уже активно работают в общественных штабах и готовятся к наблюдению на избирательных участках в рамках текущего избирательного цикла.

Представитель Общественной палаты (ОП) и глава движения «Корпус «За чистые выборы» Алёна Булгакова сообщила о привлечении ветеранских организаций и участников СВО к наблюдению за выборами в различных регионах России. По её словам, региональные ОП в Челябинской и Еврейской автономной областях, а также в Краснодарском крае, заключили соглашения о сотрудничестве с «Комитетом семей воинов Отечества», областной организацией Всероссийского общества ветеранов и ассоциацией ветеранов СВО соответственно. Кроме того, в Челябинской, Кемеровской, Свердловской, Самарской и Рязанской областях участники СВО включены в состав общественных штабов, занимающихся мониторингом избирательных кампаний и контролем за соблюдением избирательных прав граждан.

«Заключая соглашения, организации направляют активных членов для участия в общественном наблюдении и подготовке к дню голосования», — отметила Булгакова.

В Челябинской области к общественному штабу присоединился генерал-майор запаса Владимир Корягин. Этот заслуженный военный летчик, имеющий звание летчика-снайпера и опыт участия в боевых действиях, включая Сирию и Украину, недавно руководил смешанной авиационной дивизией в зоне СВО. Его боевой путь отмечен орденом «За военные заслуги» и медалями за участие в операциях в Крыму и Сирии. После завершения службы Корягин активно занимается поддержкой ветеранов и патриотическим воспитанием молодёжи. С июня 2025 года он также является членом региональной ОП и общественного штаба по наблюдению.

Участники СВО проявляют активную деятельность в общественном штабе Рязанской области. Одним из ключевых фигур является Виктор Кучеренко, ветеран боевых действий, награждённый медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, который также служил добровольцем в казачьей бригаде «Дон». Его работа сосредоточена на оказании поддержки семьям погибших и помощи тяжелораненым бойцам, а также на проведении уроков мужества. Кроме того, в области организованы избирательные участки, носящие имена погибших участников СВО.

В Самарской области ветеран СВО, разведчик батальона «Спарта» Денис Михайлин возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО и оказывает поддержку вернувшимся с фронта. С декабря 2024 года он также является общественным советником главы Тольятти по вопросам СВО и руководителем Комиссии по поддержке участников боевых действий и их семей.

В Республике Северная Осетия — Алания в штабе работает ветеран Олег Магкеев, который служил в батальоне «Шторм.Осетия» и получил серьёзные ранения. Он активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи, участвует в гуманитарных миссиях и является обладателем национальной премии «Страну меняют люди» и других почётных наград.

В Кемеровской области общественную деятельность, связанную с поддержкой участников СВО, курирует Алексей Савин. Он является ветераном спецназа СОБР, принимал участие в специальной военной операции с 2022 года и отмечен двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые отличия» и наградой от уполномоченного по правам человека РФ за благотворительную деятельность. Савин также возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО Кузбасса и активно участвует в работе ОП и штаба, ответственного за наблюдение за избирательным процессом.

В Свердловской области комиссию ОП, занимающуюся вопросами сохранения традиционных ценностей, возглавляет Максим Канев. Он имеет опыт участия в гуманитарных миссиях в Мариуполе и Макеевке, а также служил добровольцем в зоне СВО с ноября 2024 по май 2025 года. Военный был отмечен наградами Минобороны и МЧС. В регионе также заметна деятельность ветерана Кирилла Мелехова, который получил ранение в ходе боевых действий под Гостомелем и Бучей. Он занимает пост заместителя председателя комиссии по духовно-нравственным ценностям и имеет в своём активе медаль «За отвагу» и благодарность от губернатора.

В Ставропольском крае руководство аппаратом ОП осуществляет Александр Ильченко, который также входит в состав общественного штаба. В 2022 году он инициировал создание добровольческого инструкторского корпуса и лично выполнял боевые задачи в зоне проведения СВО.