Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 14:02

«Не понимаю, кто это выдумает»: Вучич опроверг сообщение ТАСС о планах уволить пророссийских политиков

Вучич опроверг сообщение ТАСС о планах Мацута уволить пророссийских политиков

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Президент Сербии Александр Вучич опроверг слухи о возможной отставке нескольких пророссийских политиков, назвав подобные сообщения нелепыми. Он подчеркнул, что Сербия не намерена менять свою внешнеполитическую линию и вводить санкции, а также выразил недоумение относительно источников подобной информации.

«Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает», — приводит слова Вучича РИА «Новости».

Вучич усомнился, что встреча Путина и Трампа остановит конфликт на Украине
Вучич усомнился, что встреча Путина и Трампа остановит конфликт на Украине

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на некий сербский источник сообщило, что премьер-министр страны Джуро Мацут якобы намерен под давлением Запада уволить нескольких политиков, которые считаются пророссийскими. Речь идёт о главе аппарата и советнике по нацбезопасности Милоше Анджиче, старшем советнике по внешней политике Александре Николич, замглавы аппарата Ане Йованчич и старшем советнике Биляане Богичевич. Ранее они работали в кабинете вице-премьера Сербии Александра Вулина, который ушёл в отставку 16 апреля.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar