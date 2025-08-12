«Не понимаю, кто это выдумает»: Вучич опроверг сообщение ТАСС о планах уволить пророссийских политиков

Президент Сербии Александр Вучич опроверг слухи о возможной отставке нескольких пророссийских политиков, назвав подобные сообщения нелепыми. Он подчеркнул, что Сербия не намерена менять свою внешнеполитическую линию и вводить санкции, а также выразил недоумение относительно источников подобной информации.

«Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает», — приводит слова Вучича РИА «Новости».