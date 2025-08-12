«Не понимаю, кто это выдумает»: Вучич опроверг сообщение ТАСС о планах уволить пророссийских политиков
Президент Сербии Александр Вучич опроверг слухи о возможной отставке нескольких пророссийских политиков, назвав подобные сообщения нелепыми. Он подчеркнул, что Сербия не намерена менять свою внешнеполитическую линию и вводить санкции, а также выразил недоумение относительно источников подобной информации.
«Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает», — приводит слова Вучича РИА «Новости».
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на некий сербский источник сообщило, что премьер-министр страны Джуро Мацут якобы намерен под давлением Запада уволить нескольких политиков, которые считаются пророссийскими. Речь идёт о главе аппарата и советнике по нацбезопасности Милоше Анджиче, старшем советнике по внешней политике Александре Николич, замглавы аппарата Ане Йованчич и старшем советнике Биляане Богичевич. Ранее они работали в кабинете вице-премьера Сербии Александра Вулина, который ушёл в отставку 16 апреля.