12 августа, 14:23

Учёные обследовали популяцию редких песцов на Курилах

Учёные исследовали редких медновских песцов на островах Ушишир

Экспедиция на острова Ушишир впервые за много лет изучила медновских песцов. Обложка © VK / Московский зоопарк / Moscow zoo

Уникальную экспедицию на острова Ушишир провели эксперты Московского зоопарка, фонда «Природа и люди» и биологического факультета МГУ. Они собрали важную информацию о состоянии популяции редких медновских песцов. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Экспедиция на острова Ушишир впервые за много лет изучила медновских песцов. Видео © VK / Московский зоопарк / Moscow zoo

«Эти данные — ценнейший материал, который поможет сохранить популяцию, которая уже оказалась на грани исчезновения. Сейчас мы рассматриваем возможность создания резервной популяции в Московском зоопарке», — отметила Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка.

В ходе экспедиции учёным удалось обнаружить около 20–30 взрослых песцов и не менее 14 щенков на острове Янкича. Были взяты биологические пробы у девяти взрослых особей для оценки здоровья и генетического разнообразия популяции, а также собраны образцы для анализа рациона животных.

Всех пометили пластиковыми метками, чтобы вести дальнейшее наблюдение. Исследования прошли в непростых погодных условиях — с ветром, туманом и проливными дождями. Теперь учёным предстоит проанализировать собранный материал и разработать планы по сохранению подвида, включая возможное создание резервной популяции в зоопарке Москвы.

Ранее в рамках уникального исследования китайские учёные создали робота-двойника тибетской антилопы, практически неотличимого от живого животного. Оборудованный современными камерами, робот позволил детально наблюдать за жизнью и поведением этого редкого вида, чьи особенности до сих пор остаются малоизвестными. Такое новаторское решение открывает новые возможности для изучения животных в их естественной среде без вмешательства человека.

Милена Скрипальщикова
