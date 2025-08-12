Зыринг в тренде: Россияне начали ходить в ТЦ «просто посмотреть»

Около 15% посетителей российских торговых центров приходят туда без конкретной цели покупок. Об этом в интервью 360.ru заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

«За все время существования торговых центров всегда были люди, которые просто приходили погулять, например, летом. Когда жара, они просто спасаются от зноя, а другие просто наматывают шаги», — отметил Шакиров.

По данным Шакирова, доля таких «прогулочных» визитов стабильно составляет 10-15% от общего трафика. Предприниматель отметил, что потребительские привычки существенно изменились: зафиксировано снижение посещаемости ТЦ на 3-5% в годовом выражении. Молодое поколение переключилось на онлайн-покупки, а сами ТЦ постепенно трансформируются в места для досуга — встреч с друзьями, походов в кинотеатры и посещения кафе.