Путин провёл совещание по вопросам развития экономики

Президент России Владимир Путин организовал рабочую встречу, посвящённую актуальным вопросам экономического развития страны. Как сообщила пресс-служба Кремля, это первое очное обсуждение экономической повестки после июньского совещания.

Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Подготовка бюджета — это большая и трудоёмкая работа. Кабинету министров нужно согласовать все позиции с парламентом. Документ нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры и укрепление обороноспособности государства», — подчеркнул Путин.

На встрече присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, помощник президента Максим Орешкин, министры экономического развития Максим Решетников и финансов Антон Силуанов, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Президент, открывая заседание, подчеркнул позитивную тенденцию снижения годовой инфляции, охарактеризовав ее как важное достижение экономической политики.

Предыдущее аналогичное совещание состоялось 18 июня. Как отмечается, президент регулярно — не менее раза в месяц — проводит встречи с членами кабинета министров для обсуждения экономической ситуации.