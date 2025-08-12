Выручка VK Tech в первом полугодии 2025 года выросла на 48%, до 6,7 млрд рублей

Выручка VK Tech за первое полугодие 2025 года достигла 6,7 млрд рублей, показав рост на 48,2% год к году. Об этом компания сообщила в опубликованном финансовом отчёте.

Наиболее быстрорастущими сегментами стали сервисы продуктивности VK WorkSpace и бизнес-приложения. Число клиентов выросло в 3,1 раза, достигнув отметки в 20,4 тысячи компаний, включая крупные предприятия различных отраслей экономики.

Рекуррентная выручка увеличилась вдвое, составив около 70% общей выручки, что стало возможным благодаря значительному увеличению количества клиентов, использующих облачные решения. Скорректированная EBITDA выросла в 2,7 раза, достигнув 0,7 млрд рублей, при этом рентабельность по этому показателю повысилась на пять процентных пунктов.

Гендиректор VK Tech Павел Гонтарев отметил успехи компании.

«Мы продолжаем укреплять лидерские позиции на рынке корпоративных IT-решений — количество клиентов VK Tech увеличилось более чем в три раза. Рыночная и технологическая зрелость наших продуктов обеспечивает высокие темпы роста и наращивает маржинальность, создавая базу для дальнейшего развития», — говорится в его заявлении.

Основные продукты VK Tech — облачная платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace — обеспечили 70% всей выручки компании. Направление «Облачная платформа» продемонстрировало увеличение выручки на 32,9%, направление «Сервисы продуктивности» — на 89,2%, а «Бизнес-приложения» увеличили доход в 2,2 раза.