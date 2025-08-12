Курский цирк ищет трезвых охранников. Главные условия — красный нос и деловой костюм

Курский цирк объявил набор на четыре вакансии охранников в деловых костюмах с оплатой до 100 тысяч рублей в месяц. Кандидаты должны быть трезвыми и соблюдать строгие правила поведения. Об этом сообщил Mash.

Филиал Росгорцирка в Курске ищет четыре поста секьюрити с круглосуточным видеонаблюдением по 12 часов. В качестве формы одежды предусмотрена либо спецодежда с красным носом, либо смокинг. Подрядчику, который выиграет торги, обещают выплатить 9,8 млн рублей за услуги охраны. В 2023 году цирк потратил на охрану 3,1 млн рублей, в 2024-м — 4,4 млн. По словам врио директора Андрея Плотникова, рост затрат связан с подорожанием жизни в Курске. Минимальная зарплата охранников в прошлом году составляла 40 тысяч рублей, теперь обещают до 100 тысяч.