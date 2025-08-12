Встреча Путина и Трампа
12 августа, 14:43

Водитель грузовика, который дважды наехал на людей в Новосибирске, скрылся за границей

Водителя грузовика, наехавшего на людей в Новосибирске, заочно арестовали. Информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Органы следствия подозревают, что обвиняемый Джаннатов Эльчин 10.08.2025 управлял грузовым автомобилем, двигаясь задним ходом, дважды умышленно въехал на высокой скорости в крыльцо кафе «У дороги» в Кировском районе, где находилось несколько человек», — говорится в сообщении.

Подозреваемому заочно предъявили обвинение в попытке убийства двух или более человек, и теперь он находится в международном розыске. По предварительным данным, злоумышленник может скрываться в Казахстане.

Напомним, что водитель грузовика дважды наехал на людей. Пешеходы успели разбежаться, пострадавшие получили помощь на месте и не были госпитализированы.

