12 августа, 15:00

Развожаев: В Севастополе могут временно отключать мобильный интернет из-за БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Из-за угрозы повторяющихся атак беспилотников с Украины возможны длительные отключения мобильного интернета в Севастополе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Голосовая связь и СМС при этом останутся доступны.

«Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени», — написал он.

Жителям рекомендовано заранее сохранить номера служб такси, так как при отсутствии интернета навигаторы работать не будут, но водители смогут звонить и уточнять местоположение пассажиров. Меры безопасности связаны с террористическими атаками со стороны Украины на южные регионы России.

Ранее у берега севастопольского пляжа «Любимовка-2» был обнаружен беспилотник, предположительно сбитый или выведенный из строя средствами радиоэлектронной борьбы во время одной из атак ВСУ на город. Дрон нашли примерно в 50 метрах от берега. Район оперативно оцепили экстренные службы.

