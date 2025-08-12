Ермак призвал посылать на три буквы тех, кто прикрывается офисом Зеленского

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тех, кто пытается использовать ведомство для прикрытия, следует «посылать на три буквы». Об этом он сказал на встрече со студентами, сообщает «Экономическая правда».

«Все, кто к вам приходит, прикрываясь ОП (офис президента), моим именем, что-то решать. Можете их на три буквы посылать или посылать в организации, которые тоже состоят из трёх или четырёх букв», — сказал Ермак.

Он также пригласил студентов в офис Зеленского, чтобы они могли лично увидеть происходящее.

