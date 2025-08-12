«Был очень пьян»: Названа возможная причина смерти известного кикбоксёра в Балашихе
360.ru: Кикбоксёр Лиходумов мог скончаться от алкогольного отравления
Обложка © VK / Спортивный клуб кикбоксинга Райвен | Балашиха
Кикбоксер Дмитрий Лиходумов мог скончаться от алкогольного отравления, следов побоев на нём обнаружено не было. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источники.
«Никаких следов побоев не обнаружили. Доставили от дома в больницу, так как был очень пьян. В больнице скончался», — рассказал осведомлённый источник.
Напомним, что тело Дмитрия Лиходумова было найдено 11 августа у пустыря на окраине подмосковной Балашихи. По данным СМИ, перед смертью спортсмена избили и переехали на машине.