«Был очень пьян»: Названа возможная причина смерти известного кикбоксёра в Балашихе

Кикбоксер Дмитрий Лиходумов мог скончаться от алкогольного отравления, следов побоев на нём обнаружено не было. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источники.

«Никаких следов побоев не обнаружили. Доставили от дома в больницу, так как был очень пьян. В больнице скончался», — рассказал осведомлённый источник.