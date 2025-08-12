Миронов предложил индексировать пенсии каждый квартал по текущей инфляции

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением пересматривать пенсии ежеквартально, ориентируясь на актуальный рост цен, а не на инфляцию за прошлый год.

Среди других инициатив партии — повышение МРОТ, увеличение верхней налоговой ставки до 35% для доходов свыше 500 млн рублей в год, ежегодные выплаты семьям с детьми на школьные товары, ограничение торговых наценок на продукты и реформа системы статистического учёта.