12 августа, 15:20

Миронов предложил индексировать пенсии каждый квартал по текущей инфляции

Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением пересматривать пенсии ежеквартально, ориентируясь на актуальный рост цен, а не на инфляцию за прошлый год.

«Мы давно предлагали изменить принцип индексации. Сейчас из-за ориентации на прошлогоднюю инфляцию возникает огромное отставание. Нужно индексировать поквартально по текущим данным, это будет логичнее», — заявил он во вторник на пресс-конференции, посвящённой зарплатам и пенсионному обеспечению.

Среди других инициатив партии — повышение МРОТ, увеличение верхней налоговой ставки до 35% для доходов свыше 500 млн рублей в год, ежегодные выплаты семьям с детьми на школьные товары, ограничение торговых наценок на продукты и реформа системы статистического учёта.

