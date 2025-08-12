Встреча Путина и Трампа
12 августа, 15:48

Фотоловушка в Нижегородской области сняла летние хлопоты семьи енотовидных собак

В Керженском заповеднике Нижегородской области фотоловушка сняла забавные моменты из летней жизни семейства енотовидных собак. Самка и шесть её детёнышей бегают и резвятся на лужайке, наслаждаясь теплом. Кадрами поделились в официальной группе заповедника в соцсети «Вконтакте».

Забавы енотовидных собак. Видео © VK / Заповедник «Керженский»

Представители семейства псовых были переданы в регион осенью 1936 года. Их завезли с Дальнего Востока с целью разведения для пушной промышленности, после чего выпустили в лесные массивы, расположенные по правому берегу реки Керженец.

Вид известен своей высокой плодовитостью, что подтвердила и данная съёмка, запечатлевшая самку с целым выводком из шести щенков. Камера показала, как мать успевала уделить внимание каждому: поиграть с одним, разнять драку между другими.

Сотрудники заповедника подчеркнули, что молодняк енотовидных собак развивается стремительно, и уже к октябрю они будут размером с взрослых особей.

Ранее стало известно, что специалисты Московского зоопарка, фонда «Природа и люди» и биологического факультета МГУ осуществили исследование на островах Ушишир. В результате работы были задокументированы важные данные о статусе популяции редких медновских песцов.

Обложка © VK / Заповедник «Керженский», С. Суров

Ольга Сливченко
