Фотоловушка в Нижегородской области сняла летние хлопоты семьи енотовидных собак
В Керженском заповеднике Нижегородской области фотоловушка сняла забавные моменты из летней жизни семейства енотовидных собак. Самка и шесть её детёнышей бегают и резвятся на лужайке, наслаждаясь теплом. Кадрами поделились в официальной группе заповедника в соцсети «Вконтакте».
Забавы енотовидных собак. Видео © VK / Заповедник «Керженский»
Представители семейства псовых были переданы в регион осенью 1936 года. Их завезли с Дальнего Востока с целью разведения для пушной промышленности, после чего выпустили в лесные массивы, расположенные по правому берегу реки Керженец.
Вид известен своей высокой плодовитостью, что подтвердила и данная съёмка, запечатлевшая самку с целым выводком из шести щенков. Камера показала, как мать успевала уделить внимание каждому: поиграть с одним, разнять драку между другими.
Сотрудники заповедника подчеркнули, что молодняк енотовидных собак развивается стремительно, и уже к октябрю они будут размером с взрослых особей.
Обложка © VK / Заповедник «Керженский», С. Суров