Злостный сорняк уже вовсю цветёт: Врач раскрыл, насколько опасна аллергия на амброзию

Пик цветения амброзии, одного из наиболее опасных растений для человека и агрокультур в России, приходится на июль и август. Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Life.ru осветил пагубное воздействие этого сорняка и дал рекомендации по защите от его аллергенной пыльцы.

Амброзия — это карантинный сорняк, с которым власти регионов должны бороться и истреблять, но не всегда это происходит. В результате амброзия распространяется по югу России, в европейскую часть, уже есть заносы на Каспийском побережье и постепенно движется на север, достигая границ Орловской области. В южных районах Тульской области уже отмечаются случаи. Владимир Болибок Аллерголог

По словам специалиста, амброзия является сильным аллергеном из-за обильного выделения пыльцы, которая, разносясь ветром на значительные расстояния, раздражает слизистые оболочки благодаря содержанию эфирных масел. По оценкам, около 15% жителей регионов, где растёт амброзия, страдают от аллергии на её пыльцу. Как отметил Болибок, половина из них испытывает респираторные проблемы, варьирующиеся от затруднённого дыхания до астматических приступов. Типичные симптомы включают чихание, насморк, слезотечение и покраснение глаз, а в более серьёзных случаях могут развиться отёки век и удушье.

«Лечение поллиноза включает избегание контакта с аллергеном: зимой симптомы исчезают из-за отсутствия пыльцы. Во время пандемии CoViD-19 масочный режим значительно снизил проявления аллергии у многих пациентов благодаря защите дыхательных путей. В странах Азии люди активно используют маски при цветении сакуры и других растений — у нас же большинство аллергиков неохотно их надевают и заставить их невозможно, хотя это отличная профилактика», — подчеркнул врач.

Для защиты от пыльцы амброзии эксперт рекомендует использовать барьерные методы. Например, ношение защитных очков предотвращает попадание пыльцы на слизистую оболочку глаз. Аллергомаски благодаря своей фильтрующей способности не позволяют пыльце проникнуть в дыхательные пути. В качестве альтернативы можно использовать детские маски или маски с плотным прилеганием к лицу. Назальные фильтры также являются эффективным средством, задерживающим аллергены при дыхании.

Если избежать контакта с пыльцой не удаётся, то необходимо обратиться к врачам, которые назначат симптоматическое лечение. Оно включает антигистаминные препараты, назальные спреи и глазные капли, которые временно облегчают состояние. Однако такая терапия не устраняет саму аллергию — после отмены препаратов симптомы возвращаются. При регулярных проявлениях заболевания аллергологи рекомендуют пройти курс специфической иммунотерапии.

«Особое предупреждение касается гормональных препаратов: в России некоторые из них продаются без рецепта, что опасно. Без назначения врача их использование может снизить иммунитет и привести к осложнениям», — добавил Болибок.

По статистике, аллергическая реакция на амброзию наблюдается у 15% жителей регионов, где распространено это растение. В других областях симптомы могут появиться у людей, побывавших в период цветения на юге страны — в Крыму, Краснодарском крае или на Кавказе.