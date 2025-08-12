Переселенцы с Украины организовали в Симферополе патриотический флешмоб «Я русский». По словам Яны Бурлаченко, представителя крымского Центра поддержки украинских переселенцев движения «Другая Украина», событие, посвящённое Международному дню молодёжи, запомнилось мастер-классом по исполнению на гитаре песни «Я русский».

«В Симферополе прошел патриотический флешмоб, в рамках которого молодые люди приняли участие в мастер-классе по игре на гитаре мелодии известной песни «Я русский», — поделилась Бурлаченко в беседе с РИА «Новости».

По словам главы Центра Олега Бондаренко, данная акция призвана продемонстрировать культурное и музыкальное единство русского, украинского и белорусского народов. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие политические разногласия и возведённые барьеры, их объединяет глубокая общая история и культурное наследие.