Время загадывать желания: Россияне смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа
ИКИ РАН: С 12 по 13 августа метеорный поток Персеиды достигнет максимума
В ночь с 12 на 13 августа небо распахнёт свои врата для одного из самых красивых летних явлений – метеорного потока Персеиды. Это отличный момент, чтобы загадать желание! Как сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, именно в эту ночь можно будет наблюдать до 60 падающих звёзд в час.
Явление получило своё название от созвездия Персея — именно в этой области неба находится радиант потока, точка, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Созвездие появится на северо-восточном небе сразу после заката и будет подниматься всё выше в течение ночи, достигая наилучшей видимости к утру. Наблюдать это космическое шоу можно будет до самого рассвета.
По прогнозам специалистов, в пик активности можно будет увидеть до 60 метеоров в час — примерно по одной «падающей звезде» каждую минуту.
Для тех, кто не сможет наблюдать явление сегодняшней ночью из-за облачности или других причин, остаётся возможность увидеть Персеиды до 24 августа. Однако их активность будет постепенно снижаться. Эксперты напоминают, что для наилучших впечатлений стоит выбирать места вдали от городской засветки.
