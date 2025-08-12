Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 16:41

Бойцы СВО изобрели БПЛА-курьера для доставки медикаментов и продуктов

SHOT: Российские военные изобрели БПЛА-курьера из подручных средств

Российские военнослужащие представили инновационное изобретение — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для оперативной доставки жизненно важных грузов: медикаментов и продуктов питания. Однако, за простотой сборки конструкции скрывается важная функция. Дело в том, что курьерский дрон без труда может превратиться в боевую единицу. Об этом сообщает SHOT.

Бойцы СВО изобрели БПЛА-курьера для доставки медикаментов и продуктов. Видео © SHOT

Лётные характеристики «птички» впечатляют: радиус действия достигает 10 километров, а полезная нагрузка составляет от 10 до 15 килограммов. Отличительная особенность БПЛА кроется в его элементарной конструкции, что позволяет самим бойцам собирать его из подручных средств (металлического каркаса, четырёх пропеллеров, небольшого мотора и стандартного пластикового контейнера).

В поддержку этой инициативы активисты «Народного фронта» постоянно поставляют на Сумское направление специализированное оборудование, в том числе детекторы дронов, 3D-принтеры и другие инструменты, необходимые для продуктивной работы полевых мастерских.

Лучемёт будет сбивать дроны над Россией. Как лазерное оружие превратилось из фантастики в реальность
Лучемёт будет сбивать дроны над Россией. Как лазерное оружие превратилось из фантастики в реальность

Ранее в зоне проведения СВО российские военнослужащие проявили инженерную находчивость, сконструировав самоходное транспортное средство на базе чугунной ванны. Аппарат применяется для логистической поддержки — безопасной доставки критически важных припасов на передовые позиции, что позволяет минимизировать риски для личного состава.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar