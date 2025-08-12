Российские военнослужащие представили инновационное изобретение — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для оперативной доставки жизненно важных грузов: медикаментов и продуктов питания. Однако, за простотой сборки конструкции скрывается важная функция. Дело в том, что курьерский дрон без труда может превратиться в боевую единицу. Об этом сообщает SHOT.

Бойцы СВО изобрели БПЛА-курьера для доставки медикаментов и продуктов. Видео © SHOT

Лётные характеристики «птички» впечатляют: радиус действия достигает 10 километров, а полезная нагрузка составляет от 10 до 15 килограммов. Отличительная особенность БПЛА кроется в его элементарной конструкции, что позволяет самим бойцам собирать его из подручных средств (металлического каркаса, четырёх пропеллеров, небольшого мотора и стандартного пластикового контейнера).

В поддержку этой инициативы активисты «Народного фронта» постоянно поставляют на Сумское направление специализированное оборудование, в том числе детекторы дронов, 3D-принтеры и другие инструменты, необходимые для продуктивной работы полевых мастерских.