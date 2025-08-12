Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 16:54

Баку отказался от участия в ключевом заседании СНГ по безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Faxri089

Азербайджан не направил свою делегацию на заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ, которое прошло 12 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает азербайджанское информагентство APA.

«Азербайджан отказался участвовать в заседании Совета министров внутренних дел СНГ», — сказано в публикации.

В ходе мероприятия, проходившего под председательством Белоруссии, участники обсудили ключевые вопросы сотрудничества правоохранительных органов. В повестке дня значились борьба с незаконной миграцией, киберпреступностью, а также совместные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Отдельное внимание уделили регулированию использования средств индивидуальной мобильности.

По итогам заседания председательство в Совете перешло от Белоруссии к России. К слову, это уже второй случай за последний месяц, когда Азербайджан отказался от участия в мероприятиях СНГ. В июле республика не присоединилась к заседанию Экономического совета организации в Москве.

Ранее сообщалось, что Баку окажет Украине финансовую поддержку в размере двух миллионов долларов для закупки электрооборудования. Соответствующий указ о выделении гуманитарной помощи подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

