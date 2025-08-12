Олимпийский чемпион из Швеции в 13-й раз побил мировой рекорд
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис вновь вошёл в историю лёгкой атлетики, установив 13-й мировой рекорд в карьере. На международных соревнованиях в Будапеште спортсмен преодолел планку на высоте 6,29 метра.
Прыжок состоялся во вторник со второй попытки. Дюплантис слегка задел планку ногой и животом, но она осталась на стойках, что позволило зафиксировать новый рекорд. Так, Дюплантис улучшил собственное предыдущее достижение (6,28 м), установленное 15 июня на соревнованиях в Стокгольме.
Нынешний сезон стал особенно успешным для 25-летнего шведского атлета. На Олимпиаде-2024 в Париже он сначала установил олимпийский рекорд (6,25 м), превзойдя предыдущее достижение бразильца Тьяго Браса да Силвы, а затем улучшил этот результат до 6,26 м на этапе в польском Хожуве.
Дюплантис продолжает доминировать в своём виде спорта, будучи действующим двукратным олимпийским чемпионом (2021, 2024), двукратным чемпионом мира (2022, 2023) и трёхкратным чемпионом Европы. Его карьера насчитывает уже 13 мировых рекордов, что делает его одним из самых выдающихся легкоатлетов современности.
