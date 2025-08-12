В США озвучили главную цель встречи Трампа с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп планирует лучше понять позицию Кремля для достижения мира на Украине во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Данное заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

«Цель этой встречи для президента заключается в том, чтобы уехать с неё с более чётким пониманием того, как мы можем положить конец этому конфликту», — заявила Ливитт