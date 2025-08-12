Встреча Путина и Трампа
Младенцы с гвоздями в черепах: В Курске нашли обезображенные останки 46 детей

Останки 132 мирных жителей Курска обнаружены в Знаменской роще

В ходе очередного этапа Всероссийской акции «Вахта памяти» в Знаменской роще Курска найдены останки 132 человек, убитых и замученных немецкими захватчиками в период оккупации 1941-1943 годов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Убивались, часть мёртвыми привозились, и закапывались на этой территории. Послойно тут 30 человек, по 40 человек... В основном, женщины, дети и старики... Спиленные черепа, спиленные руки, спиленные ноги, грудины, фаланги», — рассказала замруководителя поискового отряда «Курская земля» Анна Поварова.

Среди найденных останков – пять беременных женщин и 46 детей. За время работы на этой территории поисковики подняли более 3 тысяч человеческих останков. По словам участников поисковых работ, нацисты часто привозили и погребали мирных жителей на территории современной рощи. Поварова отметила особую жестокость обнаруженных захоронений: младенцы с гвоздями в черепах и ямы с погребенными живьём женщинами и детьми.

