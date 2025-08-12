Встреча Путина и Трампа
12 августа, 18:21

В Подмосковье иномарка протаранила остановку с людьми, есть пострадавшие

SHOT: В Долгопрудном легковушка снесла остановку с людьми, есть пострадавшие

Кадр с места ДТП. Обложка © Telegram/ SHOT

На Лихачёвском проспекте в Долгопрудном легковой автомобиль Hyundai буквально снёс остановку «Общежитие». Пострадали два пешехода, водитель отделался состоянием шока после аварии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

ДТП в Долгопрудном. Фото © Telegram/ SHOT

По предварительным данным, 27-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. 28-летний мужчина госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму и множественными ушибами.

В аварии в Саратовской области женщина и двое детей погибли, четверо пострадали
Ранее в Ингушетии в результате двух массовых ДТП погибли два человека, 10 получили ранения. Аварии случились на 589 км трассы Р-217 «Кавказ» с разницей в один час. Среди пострадавших — три сотрудника полиции.

Полина Никифорова
