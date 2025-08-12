Депутат Рады обвинил окружение Зеленского в захвате крупнейшей газодобывающей компании Украины

Приближённые к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому, по словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, могли быть причастны к захвату контроля над «Укрнефтебурением» — одной из крупнейших газодобывающих компаний страны. Об этом нардеп заявил в своих соцсетях.

«На плёнках из квартиры (Тимура — Прим. Life.ru) Миндича зафиксирован пошаговый план захвата «Укрнефтебурения». Миндич — главный кошелёк и партнёр Зеленского. А его квартира — это неофициальный бэк-офис власти. Именно там решались вопросы раздела, влияния и больших денег», — написал Гончаренко*.

По его версии, главным исполнителем был бывший директор «Укрнафты» и руководитель «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий, который согласовывал все шаги с Миндичем. Депутат утверждает, что экс-комик был в курсе происходящего. Он считает, что речь идёт о передаче активов в распоряжение узкого круга лиц, близких к власти.

А ранее нардеп Гончаренко* сообщил, что антикоррупционные органы получили записи разговоров, которые проходили в квартире Тимура Миндича. Согласно этим записям, обсуждалась покупка французского банка для отмывания 5 миллиардов евро в криптовалюте. Банк собирались зарегистрировать на родственника Олега Шурмы, бывшего заместителя главы офиса Зеленского, а за содействием планировали обратиться к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.