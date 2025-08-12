Попытка избавиться от прыща обернулась для многодетной матери больничной койкой

Мать троих детей Лиш Мари оказалась в отделении неотложной помощи после попытки самостоятельно выдавить прыщ. По её словам, потребовалось сразу четыре вида лекарств, включая антибиотики и стероиды. Об этом пишет New York Post.

Проблема возникла в области, которую врачи называют «треугольником смерти». Эта часть лица — от переносицы до углов рта — связана с мозгом через венозные сосуды. Из-за этого инфекция от простого прыща может проникнуть в мозговые ткани и вызвать тяжёлые осложнения. Последствия могут затронуть зрение, двигательную функцию и общее состояние здоровья.

В соцсетях другие пользователи делились похожими историями. Одна девушка рассказала, что у неё после подобного случая развилась стафилококковая инфекция, которая оставила шрам и доставила сильную боль. Некоторые отмечали, что им приходилось проходить курс лечения в больнице и даже делать операцию.

Лиш призналась, что успела вовремя начать терапию и уже через несколько дней полностью восстановилась. Однако улыбка некоторое время оставалась несимметричной, а её лицо распухло с одной стороны.