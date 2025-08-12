Попытка избавиться от прыща обернулась для многодетной матери больничной койкой
NYP: Мать троих детей попала в больницу из-за выдавленного прыща на лице
Мать троих детей Лиш Мари оказалась в отделении неотложной помощи после попытки самостоятельно выдавить прыщ. По её словам, потребовалось сразу четыре вида лекарств, включая антибиотики и стероиды. Об этом пишет New York Post.
Проблема возникла в области, которую врачи называют «треугольником смерти». Эта часть лица — от переносицы до углов рта — связана с мозгом через венозные сосуды. Из-за этого инфекция от простого прыща может проникнуть в мозговые ткани и вызвать тяжёлые осложнения. Последствия могут затронуть зрение, двигательную функцию и общее состояние здоровья.
В соцсетях другие пользователи делились похожими историями. Одна девушка рассказала, что у неё после подобного случая развилась стафилококковая инфекция, которая оставила шрам и доставила сильную боль. Некоторые отмечали, что им приходилось проходить курс лечения в больнице и даже делать операцию.
Лиш призналась, что успела вовремя начать терапию и уже через несколько дней полностью восстановилась. Однако улыбка некоторое время оставалась несимметричной, а её лицо распухло с одной стороны.
Ранее врач рассказала, что самостоятельное удаление акне в области носогубного треугольника чревато серьёзными осложнениями, вплоть до потери зрения. Многие люди пренебрегают опасностью этой анатомически уязвимой зоны. При появлении тревожных симптомов после выдавливания (отёк, покраснение, болезненность, лихорадка, онемение, тошнота, слабость) необходима срочная медицинская помощь: противовоспалительное лечение и устранение инфекции.