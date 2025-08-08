«Беби-фейс»: Россиянам объяснили, что такое комки Биша и почему их опасно удалять

Комки Биша представляют собой жировые образования или жировые пакеты, расположенные между жевательными и щёчными мышцами. Благодаря им область средней части лица выглядит объёмнее, создаётся так называемый эффект «беби-фейса» (детского лица). Некоторые женщины, стремясь подчеркнуть выраженные черты лица, удаляют эти образования, рассказала эксперт по здоровой коже Василина Миронова.

Однако поскольку жировые пакеты в области щёк поддерживают тонус тканей лица, их удаление неизбежно ведёт к преждевременному старению. Лицо может обвиснуть раньше времени. В норме кожа постепенно теряет жировую ткань и становится менее эластичной, а при удалении комков Биша женщина рискует столкнуться с ранним увяданием и уставшим взглядом. После процедуры исчезает детская миловидность, а внешний вид становится более строгим и взрослым.