Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мирное урегулирование конфликта невозможно при руководстве главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Мира на Украине не будет до тех пор, пока правит коррумпированная бандитская группировка, которую олицетворяет Зеленский и его власть», — написал Азаров.

По словам экс-премьера, главная цель киевских властей — не развитие государства, а продолжение боевых действий.

А ранее нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что приближённые к Владимиру Зеленскому могут быть причастны к захвату «Укрнефтебурения» — одной из крупнейших газодобывающих компаний страны. По его мнению, главным исполнителем был бывший директор «Укрнафты» и руководитель «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий, который согласовывал все шаги с «кошельком Зеленского» Тимуром Миндичем. Речь идёт о передаче активов в распоряжение узкого круга лиц, близких к власти.