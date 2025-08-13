Встреча Путина и Трампа
12 августа, 21:22

Экс-премьер Азаров считает, что мир на Украине невозможен при власти Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мирное урегулирование конфликта невозможно при руководстве главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

«Мира на Украине не будет до тех пор, пока правит коррумпированная бандитская группировка, которую олицетворяет Зеленский и его власть», — написал Азаров.

По словам экс-премьера, главная цель киевских властей — не развитие государства, а продолжение боевых действий.

Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за сутки

А ранее нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что приближённые к Владимиру Зеленскому могут быть причастны к захвату «Укрнефтебурения» — одной из крупнейших газодобывающих компаний страны. По его мнению, главным исполнителем был бывший директор «Укрнафты» и руководитель «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий, который согласовывал все шаги с «кошельком Зеленского» Тимуром Миндичем. Речь идёт о передаче активов в распоряжение узкого круга лиц, близких к власти.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

