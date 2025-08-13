Госдолг США превысил 37 триллионов долларов

Ранее в ООН назвали страны с рекордным госдолгом на одного жителя. Самый высокий показатель государственного долга на одного жителя в 2024 году зафиксировали в Сингапуре и США. Среднее значение составляет 11,4 тысячи долларов. Среди этих показателей лидирует Сингапур, где госдолг увеличился на 10,5 тысячи долларов и теперь составляет 158 тысяч. Штаты же впервые превысили отметку в 100 тысяч, у них 103,7.