12 августа, 22:07

Госдолг США превысил 37 триллионов долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad G

Объём государственного долга Соединённых Штатов достиг рекордного значения — свыше 37 триллионов долларов. Об этом говорится в базе данных Министерства финансов.

Согласно актуальным данным на 13 августа, сумма задолженности составила 37,004,817,625,842 долларов.

Ранее в ООН назвали страны с рекордным госдолгом на одного жителя. Самый высокий показатель государственного долга на одного жителя в 2024 году зафиксировали в Сингапуре и США. Среднее значение составляет 11,4 тысячи долларов. Среди этих показателей лидирует Сингапур, где госдолг увеличился на 10,5 тысячи долларов и теперь составляет 158 тысяч. Штаты же впервые превысили отметку в 100 тысяч, у них 103,7.

Тимур Хингеев
