В Госдуме хотят ввести федеральный ГОСТ на подарок новорождённому

В последние годы идея подарка новорождённому при выписке из роддома стала заметной частью региональной социальной политики. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов в беседе с Life.ru предложил ввести единую базовую комплектацию послеродового набора или денежный эквивалент.

«Сегодня в разных субъектах России родители могут получить либо набор предметов для ухода за младенцем, либо денежную выплату, эквивалентную его стоимости. В Москве этот комплект уже давно получил известность и включает более семидесяти предметов — от одежды и пелёнок до средств гигиены и одеял, при этом семьи могут выбрать альтернативу в виде двадцати тысяч рублей», — уточняет депутат.

В других регионах наборы значительно скромнее: в некоторых — всего несколько предметов, а компенсация не предусмотрена. Такие различия создают ощутимый разрыв в уровне поддержки молодых семей в зависимости от места их проживания, считает чиновник.

По данным на 2025 год, программа действует в 49 регионах, но лишь в 31 из них она закреплена как постоянная мера. Содержание наборов и порядок их выдачи формируются местными властями, что приводит к отсутствию единого стандарта. Именно этот фактор стал основанием для разработки федерального ГОСТа на подарок новорождённому.

Предлагаемый стандарт предусматривает две формы — готовую комплектацию с обязательным перечнем предметов и сертификат или купон, который родители смогут обменять на товары российского производства. Состав набора должен включать одежду, бельё, пледы, средства ухода и посуду, выполненные из безопасных материалов и прошедшие сертификацию.

При этом планируется, что товары будут закупаться у региональных производителей, что позволит поддержать местную экономику и обеспечить контроль качества. Пока стандарты не приняты, нет единой системы вручения подарков новорождённым, добавил парламентарий.

Введение федеральной меры рассматривается как способ устранения регионального дисбаланса, который гарантирует минимально необходимый уровень поддержки каждой семье, вне зависимости от субъекта РФ. Для молодых родителей это не только материальная помощь в первые недели жизни ребёнка, но и символ государственной заботы. На финансирование инициативы предполагается направлять средства в рамках национального проекта «Семья», причём федеральный бюджет будет софинансировать закупки регионов, что позволит охватить все роддома страны.

Единая федеральная комплектация или её денежный эквивалент могут сыграть важную роль в укреплении позитивного отношения к институту семьи и стимулировании рождаемости. Унификация условий обеспечит равные стартовые возможности для всех новорождённых, а сертификаты, направляемые на приобретение товаров местного производства, станут дополнительным стимулом для регионального бизнеса.

«Федеральная реализация программы способна соединить социальную и экономическую задачи, формируя единый подход к поддержке семей в России», — заключает Гаврилов.