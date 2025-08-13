Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 августа, 22:57

Грузинская мечта представила предвыборный ролик с кадрами разрушений на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maikowl

Партия «Грузинская мечта» опубликовала видеоролик, посвящённый выборам в местные органы, которые состоятся 4 октября. Он размещён в официальном аккаунте партии в соцсетях. На видео показаны кадры с разрушениями на Украине.

Левая часть экрана занята чёрно-белыми кадрами разрушенных зданий в Киеве. Правая — изображениями грузинских памятников и пейзажей с фразой «Выбирай мир».

Кобахидзе назвал заказчиков войны с Россией в 2008 году
А ранее военкор Дмитрий Стешин заявил, что конфликт на Украине может закончиться так же, как война в Грузии в 2008 году. Он отметил, что Запад воспринял события в Грузии «со скорбным бесчувствием», так как Россия быстро одержала победу в Цхинвале и Гори. По его словам, Запад назначил Киев в качестве новой сакральной жертвы.

