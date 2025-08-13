Партия «Грузинская мечта» опубликовала видеоролик, посвящённый выборам в местные органы, которые состоятся 4 октября. Он размещён в официальном аккаунте партии в соцсетях. На видео показаны кадры с разрушениями на Украине.

А ранее военкор Дмитрий Стешин заявил, что конфликт на Украине может закончиться так же, как война в Грузии в 2008 году. Он отметил, что Запад воспринял события в Грузии «со скорбным бесчувствием», так как Россия быстро одержала победу в Цхинвале и Гори. По его словам, Запад назначил Киев в качестве новой сакральной жертвы.