Кобахидзе назвал заказчиков войны с Россией в 2008 году
Кобахидзе: Войну с РФ в 2008 году начал антидемократический режим Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскрыл, кто стоял за развязыванием военного конфликта с Россией в 2008 году. Его слова передаёт издание «Взгляд».
По словам главы правительства, войну начал антидемократический режим Саакашвили по указанию deep state (глубинного государства). Кобахидзе предложил уточнить у президента США Дональда Трампа, что именно скрывается за этим термином. Премьер назвал события августа 2008 года трагедией и подчеркнул, что экс-президент Саакашвили обязан нести ответственность за развязывание войны.
Кроме того, премьер-министр Грузии назвал войну 2008 года «катастрофической авантюрой» и «заказным предательством».
Напомним, Михаила Саакашвили приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Общий срок складывается из 4,5 года за обвинение в незаконном пересечении госграницы, которые присоединили к ранее вынесенному девятилетнему сроку за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах. Отсчёт срока идёт с момента фактического ареста — 1 октября 2021 года.