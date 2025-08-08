Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 10:10

Кобахидзе назвал заказчиков войны с Россией в 2008 году

Кобахидзе: Войну с РФ в 2008 году начал антидемократический режим Саакашвили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскрыл, кто стоял за развязыванием военного конфликта с Россией в 2008 году. Его слова передаёт издание «Взгляд».

По словам главы правительства, войну начал антидемократический режим Саакашвили по указанию deep state (глубинного государства). Кобахидзе предложил уточнить у президента США Дональда Трампа, что именно скрывается за этим термином. Премьер назвал события августа 2008 года трагедией и подчеркнул, что экс-президент Саакашвили обязан нести ответственность за развязывание войны.

Кроме того, премьер-министр Грузии назвал войну 2008 года «катастрофической авантюрой» и «заказным предательством».

Михаил Саакашвили счёл свой приговор «‎почти пожизненным»
Михаил Саакашвили счёл свой приговор «‎почти пожизненным»

Напомним, Михаила Саакашвили приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Общий срок складывается из 4,5 года за обвинение в незаконном пересечении госграницы, которые присоединили к ранее вынесенному девятилетнему сроку за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах. Отсчёт срока идёт с момента фактического ареста — 1 октября 2021 года.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Грузия
  • Ираклий Кобахидзе
  • Михаил Саакашвили
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar