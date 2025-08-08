Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскрыл, кто стоял за развязыванием военного конфликта с Россией в 2008 году. Его слова передаёт издание «Взгляд».

По словам главы правительства, войну начал антидемократический режим Саакашвили по указанию deep state (глубинного государства). Кобахидзе предложил уточнить у президента США Дональда Трампа, что именно скрывается за этим термином. Премьер назвал события августа 2008 года трагедией и подчеркнул, что экс-президент Саакашвили обязан нести ответственность за развязывание войны.

Кроме того, премьер-министр Грузии назвал войну 2008 года «катастрофической авантюрой» и «заказным предательством».