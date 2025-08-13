В Москве начали проверку после того, как девочку засосало в трубу бассейна

В Москве начали доследственную проверку об оказании небезопасных услуг после того, как 12-летний ребёнок едва не утонул, застряв под водой в открытом бассейне. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ГСУ Следкома по столице.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в Следственном комитете.

Согласно данным следствия, инцидент произошёл во вторник, 12 августа, в бассейне развлекательного комплекса на улице Аллея Витте. 12-летняя девочка нырнула в воду, после чего её волосы попали в решётку в нижней части бассейна. На помощь ребёнку пришла мать и сотрудники комплекса. Девочку доставили в медучреждение.