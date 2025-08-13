Встреча Путина и Трампа
12 августа, 23:30

В Москве начали проверку после того, как девочку засосало в трубу бассейна

Обложка © Life.ru

В Москве начали доследственную проверку об оказании небезопасных услуг после того, как 12-летний ребёнок едва не утонул, застряв под водой в открытом бассейне. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ГСУ Следкома по столице.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в Следственном комитете.

Согласно данным следствия, инцидент произошёл во вторник, 12 августа, в бассейне развлекательного комплекса на улице Аллея Витте. 12-летняя девочка нырнула в воду, после чего её волосы попали в решётку в нижней части бассейна. На помощь ребёнку пришла мать и сотрудники комплекса. Девочку доставили в медучреждение.

Недавно бразильский TikTok-блогер утонул на глазах тысяч зрителей в попытке повторить популярный челлендж. Молодой человек хотел повиснуть над бочкой с водой, однако в какой-то момент не удержался и сорвался внутрь. Узкая ёмкость не позволила ему перевернуться и выбраться из воды. Видео быстро разлетелось по соцсетям, после чего, как предполагается, аккаунт погибшего был удалён с платформы.

