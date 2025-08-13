Встреча Путина и Трампа
13 августа, 00:11

Спартак поблагодарил зрителей за поддержку в игре с Динамо в Кубке России

Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Московский клуб «Спартак» обратился к своим поклонникам после матча второго тура группового этапа Кубка России с махачкалинским «Динамо». Послание опубликовано в Telegram-канале клуба.

«Спасибо всем, кто пришёл вечером в будний день поддержать команду», — говорится в сообщении.

Напомним, махачкалинское «Динамо» одержало победу над московским «Спартаком» в серии послематчевых пенальти. Основное время игры, проходившей на «Лукойл-Арене», завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти удача оказалась на стороне «Динамо», игроки которого реализовали четыре удара против трёх у «Спартака».

