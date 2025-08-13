Life.ru узнал, какие детские секции будут популярны в грядущем учебном году

Сегодня робототехника — один из самых популярных кружков среди детей. Директор частной школы, основатель семейного клуба Давид Горелишвили в беседе с Life.ru уточнил, что робототехника сейчас у всех на слуху. Кроме того, стали популярны столярные мастерские, даже среди девочек.

«Естественно, спорт тоже. Меньше стало командных видов спорта: футбол, хоккей, баскетбол. Почему-то меньше водят детей. В основном, пересели на самокаты всякие трюковые», — поделился эксперт.

Детский омбудсмен по республике Татарстан Ирина Волынец также подтвердила, что сейчас мальчиков и девочек чаще отдают на робототехнику и шахматы.

Возможно, потому что серьёзный большой спорт — это очень дорого и не всегда развивает умственные способности так же хорошо как шахматы. Они переживают второе рождение. Мы наблюдаем за тем, что всё больше родителей отдают своих детей именно на этот спорт. Ирина Волынец Детский омбудсмен по республике Татарстан

Синхронное плавание сохраняет свою популярность у девочек, в то время как гимнастика и фигурное катание ушли на второй план. Также достаточно популярны инженерные кружки, как среди мальчиков, так и среди девочек, добавила собеседница Life.ru.