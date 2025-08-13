На Филиппинах нашли останки пропавшей в июле победительницы конкурса красоты
Останки Акен Аррадасу, 35-летней победительницы конкурса красоты, были обнаружены у побережья филиппинского района Диит. Об этом сообщает The Manila Times.
Аррадасу была похищена 31 июля в городе Ормок тремя неизвестными в масках, которые насильно посадили её в автомобиль Toyota и скрылись в неизвестном направлении. На видеозаписях с камер наблюдения было зафиксировано движение автомобиля в сторону города Таклобан.
По данным издания, сестра пропавшей обратилась в правоохранительные органы лишь 4 августа. Она рассказала полиции о том, что утром в день похищения её сестра общалась с мужчиной по имени Пай-ап Дрилон, проживающим в том же районе. Власти рассматривают данное преступление как спланированное и ведут активные поиски подозреваемых в различных регионах страны.
