В подмосковном Щёлково горит здание городской администрации

В административном здании подмосковного Щёлково произошёл пожар. Об этом сообщает SHOT, публикуя фото с места происшествия.

Пожар в подмосковном Щёлково. Фото © SHOT

По данным очевидцев, огонь охватил верхние этажи здания на площади Ленина около 3:30 ночи. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Местные жители отмечают густой чёрный дым и сильный запах гари в районе происшествия.

Причины и площадь возгорания уточняются. Пожар был локализован, в тушении задействовали 19 человек и 6 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.