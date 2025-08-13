В подмосковном Щёлково горит здание городской администрации
SHOT: В здании администрации подмосковного Щёлково случился пожар
В административном здании подмосковного Щёлково произошёл пожар. Об этом сообщает SHOT, публикуя фото с места происшествия.
По данным очевидцев, огонь охватил верхние этажи здания на площади Ленина около 3:30 ночи. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Местные жители отмечают густой чёрный дым и сильный запах гари в районе происшествия.
Причины и площадь возгорания уточняются. Пожар был локализован, в тушении задействовали 19 человек и 6 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Обложка © SHOT