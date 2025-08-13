Встреча Путина и Трампа
13 августа, 01:17

В подмосковном Щёлково горит здание городской администрации

В административном здании подмосковного Щёлково произошёл пожар. Об этом сообщает SHOT, публикуя фото с места происшествия.

По данным очевидцев, огонь охватил верхние этажи здания на площади Ленина около 3:30 ночи. На место оперативно прибыли пожарные расчёты. Местные жители отмечают густой чёрный дым и сильный запах гари в районе происшествия.

Причины и площадь возгорания уточняются. Пожар был локализован, в тушении задействовали 19 человек и 6 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее лесные пожары в Черногории добрались до курортов в Адриатике. Огонь находится всего в 50 метрах от отеля в посёлке Чањ. Несколько семей покинули свои дома в районе Горни-Рогами, где пламя подошло непосредственно к жилым домам. В результате пожаров ряд населенных пунктов оказался без электроснабжения.

Обложка © SHOT

