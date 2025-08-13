Власти Украины смирились с потерей Донбасса и надеются сохранить Сумы
ТАСС: Украина признала потерю Донбасса и сосредоточилась на Сумах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Украинские власти приняли потерю Донбасса и сосредоточили усилия на удержании Сумской и Днепропетровской областей, перебрасывая туда боевые подразделения. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.
Отмечается, что радикалы с украинской стороны бьют тревогу из-за ситуации возле Красноармейска (Покровска) и Константиновки в ДНР. Для подавления паники среди населения командование Незалежной распространяет ложные данные, в том числе о якобы взятой Бессаловке.
А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут покидать Донбасс, поскольку это откроет путь к третьей войне. Бывший комик считает, что Донбасс для России — это стратегическая площадка для будущих наступлений.