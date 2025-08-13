Украинские власти приняли потерю Донбасса и сосредоточили усилия на удержании Сумской и Днепропетровской областей, перебрасывая туда боевые подразделения. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

Отмечается, что радикалы с украинской стороны бьют тревогу из-за ситуации возле Красноармейска (Покровска) и Константиновки в ДНР. Для подавления паники среди населения командование Незалежной распространяет ложные данные, в том числе о якобы взятой Бессаловке.