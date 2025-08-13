Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 01:24

Власти Украины смирились с потерей Донбасса и надеются сохранить Сумы

ТАСС: Украина признала потерю Донбасса и сосредоточилась на Сумах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские власти приняли потерю Донбасса и сосредоточили усилия на удержании Сумской и Днепропетровской областей, перебрасывая туда боевые подразделения. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

Отмечается, что радикалы с украинской стороны бьют тревогу из-за ситуации возле Красноармейска (Покровска) и Константиновки в ДНР. Для подавления паники среди населения командование Незалежной распространяет ложные данные, в том числе о якобы взятой Бессаловке.

Новости СВО. ВС РФ совершили прорыв под Добропольем и уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, Трамп пребывает в иллюзиях от переговоров, 13 августа
Новости СВО. ВС РФ совершили прорыв под Добропольем и уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, Трамп пребывает в иллюзиях от переговоров, 13 августа

А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут покидать Донбасс, поскольку это откроет путь к третьей войне. Бывший комик считает, что Донбасс для России — это стратегическая площадка для будущих наступлений.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar