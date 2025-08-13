В Германии рассказали о миллиардных убытках из-за американских пошлин

Автомобильная промышленность ФРГ несёт миллиардные убытки из-за пошлин, введённых президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила глава объединения автомобильной промышленности ФРГ Хильдегард Мюллер. Во время общения с изданием Handelsblatt она подчеркнула, что Берлин должен добиваться отмены высоких тарифов.

Отмечается, что Соединённые Штаты пока не снизили секторальные пошлины на товары европейкой автомобильной промышленности до 15 процентов, несмотря на достижение торговой сделки между США и ЕС.

«Сделка между ЕС и США до сих пор не принесла ясности и улучшения для немецкой автомобильной промышленности. Возникшие издержки исчисляются миллиардами и продолжают расти», — заявила Мюллер.