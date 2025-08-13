В Германии рассказали о миллиардных убытках из-за американских пошлин
Автомобильная промышленность ФРГ несёт миллиардные убытки из-за пошлин, введённых президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила глава объединения автомобильной промышленности ФРГ Хильдегард Мюллер. Во время общения с изданием Handelsblatt она подчеркнула, что Берлин должен добиваться отмены высоких тарифов.
Отмечается, что Соединённые Штаты пока не снизили секторальные пошлины на товары европейкой автомобильной промышленности до 15 процентов, несмотря на достижение торговой сделки между США и ЕС.
«Сделка между ЕС и США до сих пор не принесла ясности и улучшения для немецкой автомобильной промышленности. Возникшие издержки исчисляются миллиардами и продолжают расти», — заявила Мюллер.
Ранее на Западе уже звучали опасения о том, что экономика Европы окажется на грани упадка после реализации торговой сделки с США, согласно которой Дональд Трамп снизил пошлины для ЕС с 30% до 15% взамен на обязательство закупать нефть и газ у Штатов вместо России. Сильнее всего, как ожидается пострадает ФРГ, являющаяся крупным автомобильным экспортёром на международном рынке.