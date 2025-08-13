Встреча Путина и Трампа
Регион
13 августа, 02:58

Британскому наёмнику Хейдену продлили арест в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Москве Лефортовский суд продлил арест Уильяму Хейдену — британцу, задержанному российскими военными в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в судебном учреждении.

«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Уильяма Хейдена», — говорится в материале. Слушание прошло в закрытом режиме без допуска журналистов и посторонних лиц.

Военный эксперт раскрыл реальную цель скопления ВСУ на границе с Курщиной перед саммитом на Аляске
Напомним, британский наёмник Уильям Хейден, пленённый под Дзержинском, был доставлен в Москву для проведения следственных действий и экспертиз. Британец воевал на стороне украинских формирований и был задержан российскими военными во время боёв. В отношении Хейдена возбуждено уголовное дело по статье «Наёмничество». Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Тимур Хингеев
  • Москва
