Британскому наёмнику Хейдену продлили арест в Москве

В Москве Лефортовский суд продлил арест Уильяму Хейдену — британцу, задержанному российскими военными в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в судебном учреждении.

«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Уильяма Хейдена», — говорится в материале. Слушание прошло в закрытом режиме без допуска журналистов и посторонних лиц.

Напомним, британский наёмник Уильям Хейден, пленённый под Дзержинском, был доставлен в Москву для проведения следственных действий и экспертиз. Британец воевал на стороне украинских формирований и был задержан российскими военными во время боёв. В отношении Хейдена возбуждено уголовное дело по статье «Наёмничество». Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.