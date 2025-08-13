Обломки дронов ВСУ повредили дома в четырёх дворах Славянска-на-Кубани
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /aapsky
Обломки сбитых беспилотников упали в четырёх дворах и на придомовых территориях в Славянске-на-Кубани. В результате повреждены окна зданий, кровля дома, информирует оперативный штаб Краснодарского края.
«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружили ещё по несколькими адресам. Во всех случаях пострадавших нет. По двум адресам в зданиях повреждены окна, в одном из них оборваны электрические провода. По третьему — повреждены кровля дома, навес и хозпостройки», — уточнил оперштаб.
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество БПЛА — 15 — сбили над Брянской областью. Ещё 11 уничтожили над Волгоградской областью, семь дронов сбили над Ростовской областью, пять — над территорией Краснодарского края.