13 августа, 06:14

Обломки дронов ВСУ повредили дома в четырёх дворах Славянска-на-Кубани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /aapsky

Обломки сбитых беспилотников упали в четырёх дворах и на придомовых территориях в Славянске-на-Кубани. В результате повреждены окна зданий, кровля дома, информирует оперативный штаб Краснодарского края.

«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружили ещё по несколькими адресам. Во всех случаях пострадавших нет. По двум адресам в зданиях повреждены окна, в одном из них оборваны электрические провода. По третьему — повреждены кровля дома, навес и хозпостройки», — уточнил оперштаб.

Обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась газель

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее количество БПЛА — 15 — сбили над Брянской областью. Ещё 11 уничтожили над Волгоградской областью, семь дронов сбили над Ростовской областью, пять — над территорией Краснодарского края.

