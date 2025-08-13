Туристам предложили выгодную замену Турции в случае отмены all inclusive

Если отели Турции примут решение окончательно отказаться от системы «всё включено» (all inclusive), то это негативно отразится на количестве туристов из РФ, уверена член Российского союза туриндустрии (РСТ) Надежда Тарбаева. По её словам, данный вопрос обсуждается в Турции уже давно, поэтому изменения в концепции предоставления курортных услуг вполне предсказуемы. Эксперт добавила, что уже сейчас наши туристы в качестве альтернативы выбирают Мальдивы.

«Мы уже сегодня видим некоторый отток с турецкого направления на те же Мальдивы из-за сопоставимой стоимости отдыха, потому дополнительные ограничения могут этот отток увеличить», — подчеркнула член РСТ.

В свою очередь руководитель комитета РСТ по гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман отметил, что шведский стол с большим выбором блюд и доступностью напитков считается главным преимуществом Турции среди туристов. Собеседник 360.ru полагает, что турецкие власти прекрасно осознают риски отмены all inclusive, поэтому найдут компромиссный вариант.