В рядах ВСУ участились случаи саботажа приказов высшего командования, сейчас украинские военнослужащие не желают погибать за режим Владимира Зеленского. О докладах с передовой рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступает всё больше сводок с передовой, что в рядах ВСУ участились случаи саботажа выполнения приказов. Никто не просто не хочет умирать за режим Зеленского, а все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала», — сообщил он РИА «Новости».

Ежедневное продвижение российских войск на десятки квадратных километров также свидетельствует о дальнейшем увеличении темпов и скорости наступления. При этом только глава киевского режима отказывается признавать реальное положение дел и продолжает надеяться на помощь Запада, уповая на поддержку глобалистов и крупных корпораций, производящих оружие.