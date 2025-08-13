Встреча Путина и Трампа
13 августа, 06:23

Китайские корабли выгнали эсминец США из прибрежных вод возле острова Хуанъянь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bjoern Wylezich

Вооружённые силы Китая вынудили американский эсминец USS Higgins покинуть территориальные воды в районе спорного острова Хуанъянь. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Южное боевое командование Народно-освободительной армии.

По данным китайской стороны, инцидент произошёл 13 августа, когда американский военный корабль без разрешения вошёл в прибрежную зону КНР.

«ВМС задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом», — сказано в заявлении.

В Пекине отметили, что действия США серьёзно подрывают национальную безопасность Китая, нарушают мир и стабильность в регионе Южно-Китайского моря, а также противоречат нормам международного права.

Ранее Life.ru рассказывал, как военные корабли Китая столкнулись в южно-китайском море во время погони за филиппинским судном. Столкновение получилось жёстким, а в корпусе одного из кораблей образовалась дыра.

Владимир Озеров
