Китайские корабли выгнали эсминец США из прибрежных вод возле острова Хуанъянь

Вооружённые силы Китая вынудили американский эсминец USS Higgins покинуть территориальные воды в районе спорного острова Хуанъянь. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на Южное боевое командование Народно-освободительной армии.

По данным китайской стороны, инцидент произошёл 13 августа, когда американский военный корабль без разрешения вошёл в прибрежную зону КНР.

«ВМС задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом», — сказано в заявлении.

В Пекине отметили, что действия США серьёзно подрывают национальную безопасность Китая, нарушают мир и стабильность в регионе Южно-Китайского моря, а также противоречат нормам международного права.